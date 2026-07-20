Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub

Moers (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:20 Uhr kam es auf der Königsberger Straße zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Fußgängerin, bei der diese leicht verletzt wurde.

Die 19- jährige Frau aus Moers lief auf einem Fußweg in Richtung des Spielplatzes "Grüner Weg" als sie bemerkte, wie hinter ihr ein unbekannter Fahrradfahrer hielt und von seinem Fahrrad abstieg. Der Unbekannte soll die Frau angesprochen haben. Diese setzte ihren Weg aber ohne zu reagieren fort.

Der Unbekannte riss ihr daraufhin am Trageriemen ihrer Handtasche und versuchte diese zu entwenden. Hierbei wurde sie vor einen Zaun gestoßen und leicht am Kopf verletzt.

Dem Unbekannten gelang es nicht, die Handtasche zu entwenden, woraufhin er mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank und dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet darum jene, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

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