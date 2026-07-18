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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 70-jährigen Frau aus Moers

Wesel (ots)

Am 17.07.2026 bat die Polizei Wesel um 20:22 Uhr via Pressemitteilung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 70-jährigen Seniorin aus Moers, zu der letztmalig am 17.07.2026 gegen 08:00 Uhr Kontakt bestand. Die 70-Jährige wurde in Duisburg wohlauf angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche! Dem Fahndungsaufruf war ein Lichtbild der Dame beigefügt. Sollten Sie dieses in den sozialen Medien oder auf sonstigen Plattformen geteilt haben, bitten wir darum, das Foto zu löschen und auf Ihren Verteilwegen ebenfalls auf die Löschung hinzuweisen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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