PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Mittwoch, 22.07.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:49

    POL-WES: Wesel - 39-jähriger Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

    Wesel (ots) - Die Polizei konnte heute gegen 09:40 Uhr einen 39-jährigen Mann aus Wesel vorläufig festnehmen, der sich einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Der Mann hielt sich auf dem Gehweg am Nordglacis an der Fluthgrafstraße auf. Eine vorbeilaufende Passantin meldete den Vorfall der Polizei. Diese traf den Mann noch vor Ort an. Die Beamten nahmen ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 09:55

    POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

    Wesel (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Wesel hat sich am Sonntag gegen 12:45 Uhr im Bereich der Rheinpromenade/Karl-Jatho-Straße in schamverletzender Weise gezeigt. Mehrere betroffene Fußgänger und Radfahrer informierten die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort den 37-Jährigen antreffen. Es bestand der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten nahmen den Mann mit zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren