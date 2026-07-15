Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 39-jähriger Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

Wesel (ots)

Die Polizei konnte heute gegen 09:40 Uhr einen 39-jährigen Mann aus Wesel vorläufig festnehmen, der sich einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Der Mann hielt sich auf dem Gehweg am Nordglacis an der Fluthgrafstraße auf.

Eine vorbeilaufende Passantin meldete den Vorfall der Polizei. Diese traf den Mann noch vor Ort an. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache Nord in Wesel.

Er war bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Nach einer Gesundheitsprüfung durch einen Arzt wurde der Mann in ein Krankenhaus eingewiesen.

BH/

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