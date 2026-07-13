POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise
Wesel (ots)
Ein 37-jähriger Mann aus Wesel hat sich am Sonntag gegen 12:45 Uhr im Bereich der Rheinpromenade/Karl-Jatho-Straße in schamverletzender Weise gezeigt.
Mehrere betroffene Fußgänger und Radfahrer informierten die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort den 37-Jährigen antreffen. Es bestand der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.
BH/
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