PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

Wesel (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Wesel hat sich am Sonntag gegen 12:45 Uhr im Bereich der Rheinpromenade/Karl-Jatho-Straße in schamverletzender Weise gezeigt.

Mehrere betroffene Fußgänger und Radfahrer informierten die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort den 37-Jährigen antreffen. Es bestand der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren