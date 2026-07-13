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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 63-jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwerstverletzt

Wesel (ots)

Am Samstag gegen 11:15 Uhr ist auf der Bislicher Straße ein 63-jähriger Motorradfahrer schwerstverletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 63-Jährige Duisburger mit seinem Motorrad die Bislicher Straße aus Bislich kommend in Fahrtrichtung Flüren.

Im Kurvenbereich, zwischen Gravinsel und Bauernstraße, kam der 63-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über ein angrenzendes Feld und kollidierte dort mit einem abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger.

Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den 63-Jährigen in eine Klinik nach Essen. Nach Angaben der Ärzte besteht aktuell aber keine Lebensgefahr mehr.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum unterstützte die Unfallaufnahme.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bislicher Straße zwischen Gravinsel und Bauernstraße vollständig gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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