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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Versammlungen in Wesel verliefen störungsfrei

Wesel (ots)

Am Samstag, dem 11.07.2026, fanden in der Weseler Innenstadt zwei Versammlungen mit Aufzügen im Bereich Bahnhof Wesel, Berliner-Tor-Platz und Großer Markt statt.

Die erste Versammlung verzeichnete eine Teilnehmerzahl im niedrigen zweistelligen Bereich. An der zweiten, später begonnenen Versammlung, nahm eine Personenzahl im höheren dreistelligen Bereich teil.

Die Polizei begleitete die beiden Versammlungen.

Die Aufzüge durch die Innenstadt verliefen jeweils störungsfrei.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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