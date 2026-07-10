Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Abteilungsleiter Polizei LPD Ulrich Kühn in den Ruhestand verabschiedet

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Wesel (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde im Büro des Landrates wurde der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Wesel, Leitender Polizeidirektor Ulrich Kühn, am heutigen Freitag (10. Juli 2026) in den Ruhestand verabschiedet.

Als Leiter der Kreispolizeibehörde Wesel würdigte Landrat Ingo Brohl das langjährige Wirken Kühns für die Polizei Nordrhein-Westfalen und insbesondere für die Kreispolizeibehörde Wesel. "Mit Ulrich Kühn verabschieden wir eine Führungspersönlichkeit, die unsere Behörde über viele Jahre mit Weitblick, Verlässlichkeit und einem hohen Verantwortungsbewusstsein geprägt hat. Sein Handeln war stets von dem Anspruch geleitet, gute Rahmenbedingungen für die Menschen in unserer Behörde zu schaffen und gleichzeitig die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken", sagte Brohl.

Ulrich Kühn war bereits von 1997 bis 2003 als Leiter der damaligen Polizeiinspektion Dinslaken bei der Kreispolizeibehörde Wesel tätig. Nach weiteren Verwendungen bei Polizeibehörden und Landesoberbehörden in Nordrhein-Westfalen kehrte er im Mai 2023 als Abteilungsleiter Polizei nach Wesel zurück.

Während seiner Laufbahn setzte Kühn wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Polizei. Bereits während seiner Tätigkeit beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen beschäftigte er sich intensiv mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen. In Wesel trieb er den Ausbau des behördlichen Krisenmanagements und der Notfallvorsorge ebenso voran wie die Digitalisierung der Polizei. Darüber hinaus unterstützte er die Weiterentwicklung der Kriminalpolizei auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Studie "Fokus KriPo".

Besonders am Herzen lag ihm stets der Mensch. Die Begleitung von Kolleginnen und Kollegen nach belastenden Einsätzen sowie der Erhalt ihrer psychischen und physischen Gesundheit waren für ihn gelebter Bestandteil moderner Führungsverantwortung.

Darüber hinaus setzte sich Ulrich Kühn konsequent für die Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen innerhalb der Behörde ein. Dabei war es ihm wichtig, bestehende Prozesse regelmäßig zu hinterfragen, Abläufe weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg zu stärken. Sein Ziel war stets, die Kreispolizeibehörde Wesel zukunftsfähig aufzustellen und die vorhandenen Ressourcen bestmöglich für die polizeiliche Aufgabenerfüllung einzusetzen.

Mit der Übergabe der Ruhestandsurkunde endet für Ulrich Kühn eine mehr als drei Jahrzehnte währende Laufbahn im Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Dass auch im Ruhestand der Mensch für ihn weiter im Vordergrund steht, zeigt sein nächstes Vorhaben: Künftig möchte sich Ulrich Kühn in der Notfallseelsorge engagieren und Menschen in besonders belastenden Lebenssituationen begleiten.

Für den neuen Lebensabschnitt wünschen ihm Landrat Ingo Brohl und die Führungskräfte der Kreispolizeibehörde Wesel mit der Zeit, die er nun zurückgewinnt und ganz nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann, alles Gute, Gesundheit und viele erfüllende Momente.

/hs

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