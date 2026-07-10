Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Versammlungen am Samstag den 11.07.2026

Wesel (ots)

Am Samstag, dem 11.07.26, finden in der Weseler Innenstadt zwei Versammlungen statt. Im Bereich Bahnhof Wesel, Berliner-Tor-Platz und Großer Markt kann es deshalb für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Kreispolizeibehörde Wesel wird die beiden Versammlungen begleiten und so das verfassungsgemäß zugesicherte Versammlungsrecht gewährleisten.

Für den Zeitraum der Versammlungen ist im näheren Umfeld mit Behinderungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr zu rechnen, da sich beide Aufzüge im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.

Über den Verlauf beider Aufzüge wird das Presseteam der Kreispolizeibehörde Wesel am Versammlungstag fortlaufend informieren:

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