Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- 59 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter starten ihr erstes Praktikum bei der Kreispolizeibehörde Wesel

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Wesel (ots)

Am 08.07.2026 begrüßte die Kreispolizeibehörde Wesel 59 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter des Einstellungsjahrgangs 2025 zu ihrem ersten Praktikum. Nach dem Studienbeginn im vergangenen Jahr sammeln die Studierenden nun erstmals praktische Erfahrungen im Polizeidienst.

Zum Auftakt wurden die angehenden Polizeikommissarinnen und -kommissare durch den Behördenleiter Landrat Ingo Brohl, den Abteilungsleiter Polizei LPD Ulrich Kühn sowie Vertreterinnen und Vertreter der Behördenleitung begrüßt. Anschließend startete für die Studierenden die sogenannte Orientierungswoche (O-Woche), in der sie die Kreispolizeibehörde, ihre Strukturen und organisatorischen Abläufe kennenlernen.

"Mit Ihrem Studium haben Sie sich für einen Beruf entschieden, der Verantwortung, Integrität und Einsatzbereitschaft verlangt. Gleichzeitig ist es ein Beruf, in dem man jeden Tag einen Unterschied für die Menschen machen kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die kommenden Wochen mit Neugier, Teamgeist und vielen wertvollen Erfahrungen gestalten. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, dass Sie jeden Tag gesund von Ihren Einsätzen zurückkehren", sagte Landrat Ingo Brohl zur Begrüßung der Studierenden.

Am Samstag, 11. Juli 2026, werden die Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter erstmals gemeinsam mit ihren Tutorinnen und Tutoren im Wach- und Wechseldienst eingesetzt. In den kommenden Wochen erhalten sie Einblicke in den Polizeialltag und sammeln wertvolle Praxiserfahrungen im Streifendienst sowie in weiteren Aufgabenbereichen der Behörde.

"Das erste Praktikum ist für unsere Studierenden ein wichtiger Meilenstein. Hier können sie das im Studium erworbene Wissen erstmals im polizeilichen Alltag anwenden und von den Erfahrungen ihrer Tutorinnen und Tutoren profitieren", so Abteilungsleiter Polizei LPD Ulrich Kühn.

Der Ausbildungsjahrgang zeigt zugleich die Vielfalt der Bewerberinnen und Bewerber: Der älteste Kommissaranwärter wurde 1996 geboren, die jüngste Kommissaranwärterin im Jahr 2007.

Die Kreispolizeibehörde Wesel wünscht allen Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern einen erfolgreichen Start, viele lehrreiche Eindrücke und jederzeit eine gesunde Rückkehr aus dem Dienst.

/hs

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