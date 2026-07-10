Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Senior wird Opfer der Betrugsmasche falscher Bankmitarbeiter

Hünxe (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, erhielt ein über 80 Jahre alter Mann aus Hünxe einen Anruf eines mutmaßlichen Bankmitarbeiters.

Dieser gab dem Hünxer gegenüber an, dass Falschgeld im Umlauf sei und man sein Geld überprüfen müsse. Noch während des Telefonats erschien ein vermeintlicher Außendienstmitarbeiter der Bank an der Haustür des Seniors, um dessen Bargeld zu "überprüfen".

Der Unbekannte betrat das Haus des Hünxers und ließ sich dessen Bargeld und Bankkarte aushändigen.

Unter dem Vorwand die Toilette aufsuchen zu müssen verließ der vermeintliche Bankmitarbeiter mit dem Bargeld und der Bankkarte des Hünxers dessen Haus in unbekannte Richtung.

Der Hünxer beschreibt den unbekannten Mann wie folgt: Ca. 1,70 m bis 1,75 m groß, schwarze Haare, schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat im Bereich Hünxe-Drevenack auffällige Beobachtungen gemacht? Wem sind "wartende" unbekannte Personen zum Beispiel in einem Pkw aufgefallen? Wer hat insgesamt auffällige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 260709-1707

Tipps zum Schutz vor Betrug: Die Polizei gibt folgende Tipps zum Umgang mit der Betrugsmasche:

- Seien Sie misstrauisch, wenn jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet.

- Behörden und Banken verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von Bargeldsummen.

- Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld fordert - auch wenn behauptet wird, dass das Gegenüber nicht auflegen soll.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter/ein Angestellter der Bank ist, indem Sie zurückrufen.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Gehen Sie sorgsam mit persönlichen Daten um; geben Sie am Telefon keine Bankdaten weiter.

- Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 und ggf. Verwandte oder Vertrauenspersonen.

- Wenden Sie sich bei einem Betrugsverdacht immer an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: Klären Sie Ihre älteren Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf.

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