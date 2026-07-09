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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 13.07.2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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