Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - E-Scooter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Moers (ots)

Am 07.07.2026 ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters.

Ein 44- jähriger Moerser befuhr mit seinem Pedelec den Grafschafter Rad- und Wanderweg in Richtung Uerdinger Straße. Er beabsichtigte seine Fahrt jenseits der Uerdinger Straße auf dem Grafschafter Rad- und Wanderweg in Richtung Hopfenstraße fortzusetzen.

Als der 44- Jährige die Uerdinger Straße erreichte, näherte sich von rechts ein E-Scooter, welcher mit zwei Personen besetzt war. Dieser befuhr den Geh- und Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Neuer Wall.

Im Bereich der Einmündung stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen und der Pedelecfahrer stürzte. Er verletzte sich durch den Sturz leicht.

Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sein Sozius verblieb an der Unfallstelle bei dem Verletzten.

Beschrieben wird der Fahrer des E-Scooters als ca. 16-20 Jahre alt, 180-190 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, dunkler Hautton. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose. Der E-Scooter war schwarz mit roter Federung und einem silbernen Kreuz über dem Vorderreifen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen E-Scooter Fahrer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel. 02841/ 1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260707-2012

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