PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Brandstiftern

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, am 18.06.26 auf der Lotharstraße Sperrmüll vor einem Haus angezündet zu haben. Das Feuer griff auf das Gebäude über und verursachte einen hohen Sachschaden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6296767

Jetzt hat ein Richter des Amtsgerichtes Moers die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Fotos und weitere Infos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/209317

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 260618-0205

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 09:06

    POL-WES: Schermbeck - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

    Schermbeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 20:50 Uhr ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg verletzt worden. Der Mann war mit seiner Maschine auf der Bestener Straße in Fahrtrichtung Gahlen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Holzweg kam der Motorradfahrer in einer Kurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in ein ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 15:30

    POL-WES: Rheinberg - E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrerin an / Polizei sucht Zeugen

    Rheinberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall hat sich gestern (07.07.) gegen 19:00 Uhr an der Ecke Rosenstraße/Turmstraße eine 62-jährige Radfahrerin verletzt. Ein E-Scooterfahrer kam aus einem Fußgängerweg mit erhöhter Geschwindigkeit rausgefahren und ist dann mit der absteigenden Radfahrerin kollidiert. Durch ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:11

    POL-WES: Wesel - Mutter des verletzten Kindes meldet sich bei der Polizei

    Wesel (ots) - Nach einer Unfallflucht und einem Medienaufruf hat sich die Mutter eines verletzten Kindes gemeldet. Am Samstag (04.07.) fuhr ein 38- jähriger Weseler gegen 19:05 Uhr mit seinem E-Scooter über die Hohe Straße und stieß auf Höhe eines Eiscafés mit einem Kind zusammen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6309064 Ein Kind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren