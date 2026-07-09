Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Brandstiftern

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, am 18.06.26 auf der Lotharstraße Sperrmüll vor einem Haus angezündet zu haben. Das Feuer griff auf das Gebäude über und verursachte einen hohen Sachschaden.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6296767

Jetzt hat ein Richter des Amtsgerichtes Moers die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Fotos und weitere Infos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/209317

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 260618-0205

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