POL-WES: Moers - Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Brandstiftern
Moers (ots)
Die Polizei sucht mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, am 18.06.26 auf der Lotharstraße Sperrmüll vor einem Haus angezündet zu haben. Das Feuer griff auf das Gebäude über und verursachte einen hohen Sachschaden.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6296767
Jetzt hat ein Richter des Amtsgerichtes Moers die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.
Fotos und weitere Infos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/209317
Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.
BH/ 260618-0205
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