Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrerin an

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich gestern (07.07.) gegen 19:00 Uhr an der Ecke Rosenstraße/Turmstraße eine 62-jährige Radfahrerin verletzt.

Ein E-Scooterfahrer kam aus einem Fußgängerweg mit erhöhter Geschwindigkeit rausgefahren und ist dann mit der absteigenden Radfahrerin kollidiert. Durch den Zusammenstoß ist die 62-Jährige mit ihrem Fahrrad zur Seite gefallen und verletzte sich dabei leicht.

Der E-Scooterfahrer ist direkt im Anschluss in die Rosenstraße geflüchtet, trotz der Aufforderung der Frau anzuhalten. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Der E-Scooter war grau/schwarz.

Der Fahrer ist ca. 16 Jahre alt, schlank und hat einen hellen Hautton. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260708-1453

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