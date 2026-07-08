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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei nimmt drei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig fest

Wesel (ots)

Die Polizei konnte drei Männer vorläufig festnehmen, die gestern (07.07.26) gegen 22:05 Uhr auf der Straße Heuberg mehrere Fahrräder gestohlen und in einen Transporter geladen haben.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie drei Personen an einem Abstellplatz für Fahrräder sich verdächtig benahmen und die Polizei alarmiert.

Die Männer rüttelten an abgestellten Rädern und lösten die Schlösser mit einer Flex. Anschließend luden sie mehrere Räder in einen Transporter.

Die Polizei konnte die Männer (56, 48, 36) aus Wesel noch vor der Abfahrt kontrollieren und vorläufig festnehmen.

Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen mit zur Wache Nord in Wesel. Die drei Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

BH

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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