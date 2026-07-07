Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfall zwischen unbekanntem Kind und unbekannter Fahrradfahrerin

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Rheinberg (ots)

Am Montag (06.07.) kam es in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ca. 10- Jahre alten Mädchen und einer etwa 60 Jahre alten Frau.

Beide waren laut Zeugenaussagen mit Fahrrädern auf der Orsoyer Straße unterwegs und kollidierten mit einander.

Das unbekannte Mädchen soll Zeugenaussagen zufolge mit ihrem Kinderfahrrad den Gehweg der Orsoyer Straße, auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Außenwall, befahren haben. Im Weiteren ist das Kind dann zwischen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw gefahren und ohne den fließenden Straßenverkehr zu beachten auf die Fahrbahn gefahren.

Dort soll das Mädchen dann mit einer bislang unbekannten Radfahrerin, die ihrerseits die Orsoyer Straße in Fahrtrichtung Fischmarkt befuhr, kollidiert sein.

Durch die Kollision verletzte sich das Kind leicht.

Zeugen, die dem Kind ihre Hilfe anboten, welche das Mädchen ablehnte, beobachteten, wie das Kind zunächst zu einer nahegelegenen Drogerie lief, dort ihr Fahrrad abstellte und im Weiteren zu Fuß in Richtung Rheinstraße davon lief.

Das Fahrrad ließ das Mädchen vor der Drogerie zurück. Hierbei handelt es sich um ein rosafarbenes Kinderfahrrad.

Auch die Radfahrerin, die mit dem Mädchen kollidiert war verließ die Unfallörtlichkeit mit ihrem Fahrrad in Richtung Fischmarkt.

Beide Beteiligten werden wie folgt beschrieben:

Das unbekannte Mädchen wird als ca. 10 Jahre alt, mit braunen offenen Haaren, bekleidet mit pinkem Oberteil, blauen Shorts, weißen Sandalen und Fahrradhelm. Außerdem soll das Mädchen eine Windel getragen haben.

Die unbekannte Radfahrerin wird als ca. 60-65 Jahre alt, mit weißen Haaren und bekleidet mit einem roten Oberteil und weißen Leggings beschrieben. Sie soll zudem eine Brille getragen haben.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten beide Unfallbeteiligten nicht mehr antreffen. Das Kinderfahrrad wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat fragt, ob jemand den Unfall beobachtet hat und wer Hinweise zu den Unfallbeteiligten bzw. zur Herkunft des Fahrrades geben kann.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260706-1830

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