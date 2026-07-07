Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Pedelec-Fahrer fährt auf Auto auf

Kamp-Lintfort (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rundstraße hat sich gestern Abend gegen 21:40 Uhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt.

Zu der Zeit fuhr der 39-jährige Pedelec-Fahrer hinter dem Auto einer 30-jährigen Fahrerin her. Wegen eines entgegenkommenden Notarzteinsatzfahrzeugs mit Blaulicht und Horn kam die Autofahrerin verkehrsbedingt zum Stehen.

Der Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so kam es zu einem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Wagen. Der 39-Jährige schlug mit seinem Gesicht gegen die Heckscheibe des Wagens. Dabei verletzte er sich leicht.

Vor Ort bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Nach der Ankündigung einer Blutprobe verhielt sich der Mann vor Ort gegenüber den Beamten aggressiv und machte den Anschein, die Örtlichkeit verlassen zu wollen.

Die Beamten brachten den Mann zu Boden. Auf der Wache West in Kamp-Lintfort entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Der Mann blieb zur Ausnüchterung anschließend im Polizeigewahrsam.

BH/

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