POL-WES: Voerde - Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Voerde - Zeugen gesucht
Voerde (ots)
Am Montag, 06.07.2026, ereignete sich gegen 19:25 Uhr auf der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 40- jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt, wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6309353
Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.
EG/Ref. 260706-2045
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