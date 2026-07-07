Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Eine unbekannte Person hat am Montag (06.07.) gegen 17:00 Uhr eine Tankstelle auf der Krefelder Straße ausgeraubt.

Nachdem der maskierte Täter die Tankstelle betreten hatte, begab er sich zu der Angestellten im Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Küchenmessers forderte er die 26- jährige Moerserin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Die Frau legte das Bargeld in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus der Tankstelle fußläufig über die Krefelder Straße in Richtung Stadtpark.

Die Angestellte blieb bei der Tat unverletzt.

Der Täter wird beschrieben als ca. 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, dunkler Hautton. Er war von normaler Statur und bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Shorts, weißen Turnschuhen und einer hellen Kappe. Maskiert war der Unbekannte mit einem weißen Tuch und einer Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260706-1700

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