PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Eine unbekannte Person hat am Montag (06.07.) gegen 17:00 Uhr eine Tankstelle auf der Krefelder Straße ausgeraubt.

Nachdem der maskierte Täter die Tankstelle betreten hatte, begab er sich zu der Angestellten im Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Küchenmessers forderte er die 26- jährige Moerserin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Die Frau legte das Bargeld in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus der Tankstelle fußläufig über die Krefelder Straße in Richtung Stadtpark.

Die Angestellte blieb bei der Tat unverletzt.

Der Täter wird beschrieben als ca. 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, dunkler Hautton. Er war von normaler Statur und bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Shorts, weißen Turnschuhen und einer hellen Kappe. Maskiert war der Unbekannte mit einem weißen Tuch und einer Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260706-1700

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 22:50

    POL-WES: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Voerde

    Voerde (ots) - Am Montag, 06.07.2026 gegen 19:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Motorrad die Frankfurter Straße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch die Kollision erlitt der 40-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb, trotz ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 09:24

    POL-WES: Xanten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Xanten (ots) - Am Sonntag (05.07.), gegen 12:30 Uhr, kollidierten ein Motorrad und ein Pkw auf der Kalkarer Straße in Höhe der Einmündung zur Labbecker Straße. Ein 60- jähriger Motorradfahrer aus Goch befuhr die Kalkarer Straße von Xanten kommend in Fahrtrichtung Marienbaum. Von der Labbecker Straße bog eine 28- jährige Düsseldorferin nach links auf die Kalkarer Straße ein und setzte ihre Fahrt in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren