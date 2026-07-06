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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrskommissariat sucht am Unfallgeschehen beteiligtes Kind nach Zusammenstoß mit E-Scooter Fahrer

Wesel (ots)

Am Samstag (04.07.) befuhr ein 38- jähriger Weseler gegen 19:05 Uhr mit seinem E-Scooter die Hohe Straße und stieß auf Höhe eines Eiscafés mit einem Kind zusammen.

Das etwa 4- jährige Kind fiel daraufhin zu Boden. Der Fahrer des E-Scooters stürzte ebenfalls, entfernte sich anschließend jedoch mit seinem Fahrzeug in Richtung Berliner Tor von der Örtlichkeit.

Die Mutter des Kindes hielt sich in unmittelbarer Nähe auf und kümmerte sich um dieses.

Im Nachgang konnte der E-Scooter Fahrer durch die Polizei angetroffen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt, ob sich das Kind verletzt hat.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet die Mutter des Kindes sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel telefonisch unter 0281/ 107 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260704-1927

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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