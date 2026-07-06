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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Xanten (ots)

Am Sonntag (05.07.), gegen 12:30 Uhr, kollidierten ein Motorrad und ein Pkw auf der Kalkarer Straße in Höhe der Einmündung zur Labbecker Straße.

Ein 60- jähriger Motorradfahrer aus Goch befuhr die Kalkarer Straße von Xanten kommend in Fahrtrichtung Marienbaum. Von der Labbecker Straße bog eine 28- jährige Düsseldorferin nach links auf die Kalkarer Straße ein und setzte ihre Fahrt in Richtung Marienbaum fort. Der 60- Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf den Wagen auf und stürzte anschließend.

Er verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Weseler Krankenhaus.

Die Autofahrerin lieb unverletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Kalkarer Straße voll gesperrt.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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