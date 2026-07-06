Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Funkstreifenwagen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am späten Abend des Sonntags, gegen 23:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Süd in Neukirchen-Vluyn ein Roller, besetzt mit zwei Personen ohne Helm auf, der die Andreas-Bräm-Straße in Richtung Krefelder Straße befuhr.

Der Rollerfahrer bog im weiteren Verlauf nach rechts auf die Niederrheinallee in Richtung Vluyn ab.

Die Polizeibeamten beabsichtigten den Roller anzuhalten, weswegen diese ihn zunächst auf der Niederrheinallee überholten und in Höhe der Hausnummer auf der Straße anhielten, um den Rollerfahrer zu kontrollieren.

Der Rollerfahrer, der zunächst den geteilten Geh- und Radweg nutzte, beabsichtigte auf die Straße auszuweichen und fuhr dabei in das Heck des Streifenwagens. Der Rollerfahrer sowie sein Sozius stürzten. Im Weiteren setzten der Rollerfahrer und sein Sozius ihre Flucht zu Fuß zurück über die Niederrheinallee in Richtung Moers fort.

Die Polizeibeamten konnten den Rollerfahrer, einen 15- jährigen Jungen aus Neukirchen-Vluyn sowie seinen gleichaltrigen Sozius aus Neukirchen-Vluyn an der Kreuzung Andreas-Bräm-Straße Höhe Wiesfurthstraße antreffen und kontrollieren.

Beide Jugendlichen blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Am Streifenwagen entstand Sachschaden.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Roller am 04.07.2026 als gestohlen gemeldet wurde.

Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

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