Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht durch einen E-Scooter Fahrer

Voerde (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026) gegen 07:50 Uhr kam es auf der Rahmstraße in Höhe der Einmündung Eichelkamp zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein 40- jähriger Mann aus Hünxe befuhr eigenen Angaben zufolge den Radweg der Rahmstraße in Richtung Möllen. Im Bereich der Kreuzung Rahmstraße / Am Eichelkamp fuhr vor ihm ein unbekannter E-Scooter Fahrer.

Der Hünxener beabsichtigte den E-Scooter Fahrer zu überholen. Dieser leitete aber plötzlich eine starke Bremsung bis zum Stillstand ein und kam hierdurch quer auf dem Radweg zum Stehen. Der Fahrradfahrer kollidierte aufgrund dessen mit dem E-Scooter Fahrer und stürzte.

Der E-Scooter Fahrer entfernte sich, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, von der Unfallstelle.

Die E-Scooter Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem T-Shirt mit weißer Schrift und schwarzer Kappe

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

/cd Ref. 260702-0916

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