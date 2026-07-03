Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht Hinweise auf flüchtiges Fahrzeug

Sonsbeck (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem flüchtigen Unfallfahrer. Am Donnerstag (02.07.26) war ein 77-jähriger Mann aus Duisburg mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger auf der Reichswaldstraße in Fahrtrichtung Balberger Straße gefahren.

Wegen eines ihm entgegenkommenden Fahrzeugs, welches in einem Kurvenbereich auf seine Fahrspur geriet, musste der 77-Jährige nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei brach der Auflieger aus und kollidierte mit der Zugmaschine. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei könnte es sich um einen Kastenwagen oder einen VW Caddy handeln.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260702-1500

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