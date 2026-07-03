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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann schubst Kind von Fahrrad - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Mittwoch (01.07.) kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, als ein unbekannter Mann auf dem Eicker Grund einen fahrradfahrenden 10- Jährigen in der Nähe einer Eisdiele schubste.

Durch den Stoß fuhr der Junge gegen eine Laterne und stürzte anschließend. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen.

Der Täter zog das Fahrrad beiseite, ließ dieses dann liegen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Er war bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Kappe. Der Täter trug eine schwarze Gesichtsmaske, die nur Augen und Mund frei ließ.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260701-1600

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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