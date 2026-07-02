Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Kabeldiebstahl aus Lagerhalle

Voerde (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (01.07.) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 01:10 Uhr bis 01:45 Uhr Kabel aus einer Lagerhalle einer Firma an der Straße Am Industriepark.

Die Unbekannten gelangten durch das Überwinden eines zwei Meter hohen Zauns auf das Grundstück.

Zunächst versuchten die Täter über das Aufhebeln einer Wellblechwand in die Lagerhalle zu gelangen. Dies schlug aber fehl.

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelang den Tätern dann der Zugang in das Gebäude.

Im Weiteren demontierten sie einen an der Halle angebrachten Bewegungsmelder, manipulierten einen Sicherungskasten und schafften es hierdurch das elektrische Rolltor zum Firmengelände manuell zu öffnen.

Die Täter entwendeten insgesamt ca. 2 Tonnen Kabel aus der Lagerhalle.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Industriepark gemacht haben. Hier sind insbesondere Beobachtungen hinsichtlich größerer Fahrzeuge wertvoll, die in der Lage sind, solche Gewichte zu transportieren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

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