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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Hinweise auf E-Scooterfahrerin nach Unfall

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf eine E-Scooter-Fahrerin, die am 01.07.2026 gegen 15 Uhr an einem Unfall beteiligt war. Dabei verletzte sich ein 11-jähriger Fahrradfahrer.

Der Unfall hat sich auf dem Rathausplatz (Karl-Flügel-Platz / Markgrafenstraße) in Kamp-Lintfort zugetragen. Eine unbekannte E-Scooter-Fahrerin kam aus Richtung Markgrafenstraße und beabsichtigte geradeaus in Richtung Rathaus weiterzufahren.

Hier kollidierte sie mit dem von rechts kommenden 11-jährigen Schüler auf seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Im Anschluss an den Unfall entfernte sich die bislang unbekannte E-Scooterfahrerin. Sie ist schätzungsweise 45 Jahre alt, trug ein pinkfarbenes T-Shirt und war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260701-1741

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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