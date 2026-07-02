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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugin nach Unfall

Dinslaken (ots)

Am 01.07.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der Roonstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem PKW.

Der PKW-Fahrer, welcher zuvor nach rechts in eine Parktasche gefahren war, fuhr unerwartet für die Radfahrerin plötzlich rückwärts wieder heraus.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus und kam dadurch zu Fall.

Eine bisher unbekannte Zeugin half der Radfahrerin auf und nannte ihr das Kennzeichen des PKWs, welcher sich in der Zwischenzeit von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte.

Diese unbekannte Zeugin und eventuell weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden, unter 02064 / 622-0.

BH/260701-2017

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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