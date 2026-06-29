Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Gaststätte

Moers (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags (26.06.) drang ein bislang unbekannter Täter gegen 03:16 Uhr in ein Restaurant an der Uerdinger Straße ein.

Der Unbekannte gelangte über ein in Kippstellung stehendes Fenster in die Gaststätte und entwendete im Weiteren Bargeld aus der Kasse im Thekenbereich.

Der Tatverdächtige soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein und habe einen Bart getragen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen genommen.

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