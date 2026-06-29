Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit neun beschädigten Pkw und vier verletzten Personen - Verkehrskommissariat ermittelt u. a. wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Wesel (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.) kam es gegen 02:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt neun Pkw beschädigt und vier Personen verletzt wurden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 26-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw den Quadenweg aus Richtung Friedenstraße kommend in Richtung Schepersweg.

Im Einmündungsbereich zur Reizensteinstraße beschleunigte der 26- Jährige seinen Pkw, der mit drei weiteren Insassen (ein 24- jähriger Mann aus Wesel, eine 25- jährige Frau aus Wesel und eine 18- jährige Frau aus Hamminkeln) besetzt war, Zeugenaussagen zufolge stark und fuhr weiter in Richtung Schepersweg.

Auf Höhe der Hausnummer 48 kollidierte er mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Pkw. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit weiteren abgestellten Pkw und schob diese aufeinander auf. An insgesamt neun Fahrzeugen und an einem Zaun entstand Sachschaden. Insgesamt waren fünf Pkw nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen entfernten diese von der Unfallstelle.

Alle vier Fahrzeuginsassen im Pkw des 26- Jährigen erlitten Verletzungen, eine 25- jährige Frau aus Wesel sowie der Fahrzeugführer selbst davon schwere.

Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 26- Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führte. Aus diesem Grund entnahmen Ärzte ihm eine Blutprobe. Der Führerschein sowie der Pkw wurden sichergestellt.

Der 24-jährige, stark alkoholisierte Beifahrer aus Wesel verhielt sich während der Verkehrsunfallaufnahme und ärztlichen Versorgung derart aggressiv, dass er nach seiner Behandlung in einem Krankenhaus zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde.

Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt u. a. wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

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