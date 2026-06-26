Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Nachtrag zu schwerstverletztem Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Hamminkeln (ots)

Am Montag, den 01.06.2026, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Van-de-Wall-Straße in Höhe Stapelsweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 75- jähriger aus Hamminkeln auf einem dreirädrigen Pedelec schwerste Verletzungen erlitt, wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6290076

Der 75- Jährige erlag gestern in einem Duisburger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

/EG

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