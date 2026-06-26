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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Polizei bietet Fahrradcodierungen an

Moers/ Neukirchen-Vluyn (ots)

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Süd bietet im Juli und August wieder Fahrradcodierungen an. Gegen Vorlage ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen die Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienst Süd ihr Fahrrad mit einem Barcode. Über diesen Code kann die Polizei schnell prüfen, wem das Fahrrad gehört. Auch wenn sich der Aufkleber mit etwas Aufwand entfernen lässt, dient er als sichtbare Abschreckung für Diebe. Entscheidend ist die Registrierung Ihrer Rahmennummer- denn diese lässt sich nicht so einfach beseitigen.

Hier sind die kommenden Termine:

Sonntag, 05. Juli 2026, 10-13 Uhr, "Dorffest Repelen", Am Jungbornpark, 47445 Moers

Donnerstag, 09. Juli 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers

Donnerstag, 09. Juli 2026, 14-17 Uhr, Sparkasse Neukirchen, Poststraße, 47506 Neukirchen-Vluyn

Samstag, 11. Juli 2026, 11-13 Uhr, "Sommerfest RW Moers", Am Jostenhof 37, 47441 Moers

Sonntag, 12. Juli 2026, 13-15 Uhr, "Bürgerfest Utfort", Grundschule Rosegger Straße, 47445 Moers

Dienstag, 28. Juli 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache

Mittwoch, 12. August 2026, 14-17 Uhr, Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130, 47506 Neukirchen-Vluyn

Donnerstag, 20. August 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers

Montag, 31. August 2026, 15-18 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers

Die Fahrradcodierung der Polizei ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns, Sie bei einem der Termine zu begrüßen und gemeinsam Ihr Fahrrad besser zu schützen!

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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