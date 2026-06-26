POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Polizei bietet Fahrradcodierungen an
Moers/ Neukirchen-Vluyn (ots)
Der Bezirksdienst der Polizeiwache Süd bietet im Juli und August wieder Fahrradcodierungen an. Gegen Vorlage ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen die Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienst Süd ihr Fahrrad mit einem Barcode. Über diesen Code kann die Polizei schnell prüfen, wem das Fahrrad gehört. Auch wenn sich der Aufkleber mit etwas Aufwand entfernen lässt, dient er als sichtbare Abschreckung für Diebe. Entscheidend ist die Registrierung Ihrer Rahmennummer- denn diese lässt sich nicht so einfach beseitigen.
Hier sind die kommenden Termine:
Sonntag, 05. Juli 2026, 10-13 Uhr, "Dorffest Repelen", Am Jungbornpark, 47445 Moers
Donnerstag, 09. Juli 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers
Donnerstag, 09. Juli 2026, 14-17 Uhr, Sparkasse Neukirchen, Poststraße, 47506 Neukirchen-Vluyn
Samstag, 11. Juli 2026, 11-13 Uhr, "Sommerfest RW Moers", Am Jostenhof 37, 47441 Moers
Sonntag, 12. Juli 2026, 13-15 Uhr, "Bürgerfest Utfort", Grundschule Rosegger Straße, 47445 Moers
Dienstag, 28. Juli 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache
Mittwoch, 12. August 2026, 14-17 Uhr, Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130, 47506 Neukirchen-Vluyn
Donnerstag, 20. August 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers
Montag, 31. August 2026, 15-18 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache Moers
Die Fahrradcodierung der Polizei ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns, Sie bei einem der Termine zu begrüßen und gemeinsam Ihr Fahrrad besser zu schützen!
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