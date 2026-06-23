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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Unbekannte brechen Transporter auf - Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

In der Zeit von Samstag (20.06.), 12 Uhr bis Montag (22.06.), 8 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Transporter ein, der auf einem Parkplatz der Alten Poststraße abgestellt war.

Die Täter hebelten die Hecktür des weißen Transporters der Marke Fiat auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Baugeräte von der Ladefläche.

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der Anhänger, der an dem Transporter angekuppelt war, durch das Aufschlitzen der Plane beschädigt worden war.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260622-0831

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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