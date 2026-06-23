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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte entwenden Tresor aus Ladenlokal - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag (20.06.), 21:30 Uhr bis Montag (22.06.), 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Ladenlokal am Edekaplatz.

Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Geschäft und entwendeten im weiteren Verlauf einen Tresor und Bargeld sowie einen Feuerlöscher.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260622-0950

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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