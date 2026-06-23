Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mann beobachtet Sachbeschädigung // Anschließend kommt es zur Körperverletzung

Moers (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus Moers hat gestern gegen 18:40 Uhr zwei Jugendliche auf einem Parkplatz an der Römerstraße beobachtet, die mit Sprühfarbe hantierten. Einer von ihnen besprühte die Hauswand eines Drogeriemarktes. Der Mann sprach daraufhin die Jugendlichen an.

Einer der beiden, ein 17-Jähriger aus Moers, nahm einen E-Scooter, fuhr eine Runde auf dem Parkplatz und anschließend auf den 45-Jährigen zu.

Er konnte noch ausweichen, berührte aber den 17-Jährigen am E-Scooter, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hauswand fuhr. Dabei verletzte er sich.

Im Anschluss entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und dem 45-Jährigen. Dabei schlug der 17-Jährige dem 45-Jährigen wiederholt ins Gesicht und gegen den Oberkörper.

Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45- Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

BH/

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