Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Einbruch in Baufachhandel

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Samstag (20.06.), 13 Uhr, bis Montag (22.06.), 06:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Baufachhandel an der Oststraße ein.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume und entwendeten mehrere Werkzeuge und Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260622-0729

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