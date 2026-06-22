Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Pkw flüchtig nach Kollision mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Heute ereignete sich gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem fahrradfahrenden Kind auf der Gathstraße.

Der 11- Jährige Fahrradfahrer aus Rheinberg befuhr die Gathstraße in Richtung Wallacher Straße.

Aus der Einmündung Schwarzer Weg kommend bog ein Pkw nach rechts auf die Gathstraße ein und beabsichtigte seine Fahrt in Richtung Wallacher Straße fortzusetzen.

Beim Abbiegen kollidierten der Pkw-Fahrer und der 11- Jährige. Hierbei stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Wagen der Marke BMW, vermutlich ein Kombi, handeln.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Kraftfahrzeugführer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260622-1423

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