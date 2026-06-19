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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Seniorin wird bei versuchtem Raubüberfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:50 Uhr versuchte ein unbekannter Mann von einer 82- jährigen Frau Bargeld zu rauben.

Die 82- Jährige wurde bereits in der Kamp-Lintforter Innenstadt erstmalig auf den Unbekannten aufmerksam.

Vor einer Pflegeeinrichtung an der Ringstraße forderte der Unbekannte Bargeld von der Seniorin. Als diese kein Bargeld heraus gab, schubste er die 82- Jährige, sodass diese stürzte. Sie erlitt hierbei schwere Verletzungen, die im weiteren Verlauf stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Hinzukommende Zeugen beobachteten, wie der Mann die Ringstraße durch einen Verbindungsfußweg zu Fuß in Richtung Moerser Straße verließ.

Er wird als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, Dreitagebart, dunkle, lichte Haare, kräftige Figur und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen der Mann schon im Vorfeld in der Kamp-Lintforter Innenstadt aufgefallen ist und die Hinweise zu seiner Identität geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

/cd Ref. 260618-1708

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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