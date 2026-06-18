PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Hamminkelner Landstraße

Wesel (ots)

Gestern (17.06.) kam es gegen 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hamminkelner Landstraße.

Drei 12- jährige fahrradfahrende Kinder befuhren den rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Hamminkelner Landstraße in Richtung Wesel-Blumenkamp.

Im Bereich des Übergangs, an dem der Radweg auf die Fahrbahn geführt wird, kam ein in gleicher Richtung fahrender Transporter einem der Kinder so nah, dass dieses stark abbremsen musste. In Folge dessen stießen die drei Kinder mit ihren Fahrrädern zusammen.

An den Fahrrädern der Kinder entstand durch die Kollision teilweise leichter Sachschaden. Die Kinder blieben unverletzt.

Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um die Kinder oder den Unfall zu kümmern.

Beschrieben wird der Transporter als weißer Ford Transit mit blauer Aufschrift und rundum mit einem rot/weißen Band versehen.

Der Fahrer des Transporters sowie weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260617-1516

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:24

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Kabeldiebstahl an E-Ladesäulen

    Moers (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) stahlen bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr insgesamt zwölf Ladekabel von E-Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Franz-Haniel-Straße. Die Täter durchtrennten die Kabel mit einem bislang unbekannten Schneidwerkzeug und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich auffällige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben. ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:22

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - E-Ladekabel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (17.06.) entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr zwei Ladekabel von E-Ladesäulen auf einem Tankstellegelände an der Andreas-Bräm-Straße. Die Täter durchtrennten die Kabel an deren Enden mit einem bislang unbekannten Werkzeug und nahmen diese mit. Die zwei männlichen Unbekannten entfernten sich mit ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:25

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 22.06.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren