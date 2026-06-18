Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Hamminkelner Landstraße

Wesel (ots)

Gestern (17.06.) kam es gegen 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hamminkelner Landstraße.

Drei 12- jährige fahrradfahrende Kinder befuhren den rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Hamminkelner Landstraße in Richtung Wesel-Blumenkamp.

Im Bereich des Übergangs, an dem der Radweg auf die Fahrbahn geführt wird, kam ein in gleicher Richtung fahrender Transporter einem der Kinder so nah, dass dieses stark abbremsen musste. In Folge dessen stießen die drei Kinder mit ihren Fahrrädern zusammen.

An den Fahrrädern der Kinder entstand durch die Kollision teilweise leichter Sachschaden. Die Kinder blieben unverletzt.

Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um die Kinder oder den Unfall zu kümmern.

Beschrieben wird der Transporter als weißer Ford Transit mit blauer Aufschrift und rundum mit einem rot/weißen Band versehen.

Der Fahrer des Transporters sowie weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260617-1516

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