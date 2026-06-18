Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - E-Ladekabel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.06.) entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr zwei Ladekabel von E-Ladesäulen auf einem Tankstellegelände an der Andreas-Bräm-Straße.

Die Täter durchtrennten die Kabel an deren Enden mit einem bislang unbekannten Werkzeug und nahmen diese mit.

Die zwei männlichen Unbekannten entfernten sich mit einem dunklen Pkw anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich auffällige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260618-0315

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