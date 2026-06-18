Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand von Sperrmüll auf der Lotharstraße - Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) geriet gegen 00:50 Uhr auf der Lotharstaße abgestellter Sperrmüll in Brand.

Der Sperrmüll lagerte auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus auf der Lotharstraße in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Gaststätte.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandausdehnung verursachte Beschädigungen der Hausfassade im Bereich des Erdgeschosses.

Einsatzkräfte führten die Bewohner aus dem verqualmten Wohnhaus.

Zwei Hausbewohner erlitten bei dem Brand durch den Rauch leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Derzeit sind zwei Wohnungen nicht bewohnbar.

Ob es sich um eine vorsätzliche Brandlegung handelt, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260618-0205

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