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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Büro einer Senioreneinrichtung - Polizei bittet um Hinweise

Voerde (ots)

In das Verwaltungsbüro einer Senioreneinrichtung auf der Wilhelmstraße brachen unbekannte Täter Mittwochnacht (17.06.) gegen 23:55 Uhr ein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf derzeit noch unbekanntem Weg in die Senioreneinrichtung und brachen dort die Tür zum Verwaltungsbüro gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten sie das Büro und entwendeten Bargeld.

Die Täter entfernten sich daraufhin von der Einrichtung mit einem dunklen Kleinwagen, vermutlich des Herstellers VW, stark beschleunigend in Richtung Spellener Straße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge im Bereich gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

EG/ Ref. 260618-0100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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