Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter entwendet Mercedes - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Eine schwarze Mercedes Limousine (E 220 D) entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag (16.06.) gegen 00:35 Uhr auf der Görlitzer Straße.

Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen MH-ZH1993 parkte im Verlauf der Görlitzer Straße in der Nähe zur Einmündung Hochstraße am Straßenrand.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter 02841/171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260616-0915

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