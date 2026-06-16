Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Flucht mit Pkw vor Polizei

Wesel (ots)

Am Sonntagabend (14.06.) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Nord in Wesel gegen 22:18 Uhr ein weißes Mercedes SUV auf der Lomberstraße zu kontrollieren.

Als die Beamten entsprechende Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der Mercedes der Baureihe ML und flüchtete über innerstädtische Straße. Im Bereich der Gantesweiler Straße wies ein bislang unbekannter Zeuge den Polizeibeamten die Fluchtrichtung des SUV an.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich der unbekannte Zeuge bei der Polizei meldet. Auch werden weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260614-2359

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