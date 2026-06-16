Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Sonntag (14.06.), 22:30 Uhr auf Montag (15.06), 11:30 Uhr verschaffte sich mindestens ein bislang unbekannter Täter Zutritt in ein Schnellrestaurant an der Eichenstraße.

Der Unbekannte hebelte zunächst die Eingangstür auf und entwendete im weiteren Verlauf eine Geldkassette aus dem Kassenbereich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

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