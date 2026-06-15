Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zeugensuche nach Diebstahl von Kupferkabeln an Umspannwerk

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Donnerstag (11.06.), 17 Uhr bis Freitag (12.06.), 09:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Kabel von einem Umspannwerk am Rissenweg.

Die Unbekannten verschafften sich über einen Doppelstabmattenzaun Zugang auf das Gelände. Sie entwendeten etwa 500 Meter Kupferkabel.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, geht davon aus, dass das Diebesgut aufgrund seines Gewichtes mit einem unbekannten Fahrzeug transportiert worden sein muss.

Darum bittet Sie Zeugen darum, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen am Umspannwerk gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 zu wenden.

/cd Ref. 260612-1103

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