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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach unbekanntem Fahrradfahrer nach Beschädigung von drei Pkw

Dinslaken (ots)

Am 14.06.2026 gegen 01:05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Hedwigstraße in Fahrtrichtung Dianastraße. Dabei beschädigte dieser im Vorbeifahren drei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge.

Der Radfahrer entfernte sich, trotz Ansprache von Zeugen, von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180 cm, normale Statur, dunkle, kurze Haare, Bart, weißes T-Shirt, braune Jacke, blaue Jeanshose, weiße Nike Sneaker "VaporMax".

Dieser soll mit mit einem älteren Herrenrad mit länglichen Speichenreflektoren am vorderen und hinteren Rad unterwegs gewesen sein.

Der Radfahrer bzw. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

cd/Ref. 260614-0213

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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