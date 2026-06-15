Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Tierarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis auf der Hagenbuschstraße kam es in der Nacht von Freitag (12.06.) auf Samstag (13.06.) in der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr.

Die Tierarztpraxis ist durch eine Zwischentür mit dem dortigen Wohnhaus verbunden. Unbekannte Täter drangen zunächst gewaltsam durch die Hauseingangstür in das Einfamilienhaus ein. Durch die Verbindungstür gelangten sie in die Räumlichkeiten der Tierarztpraxis.

Sie durchsuchten die Praxisräume und entwendeten Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260613-0925

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