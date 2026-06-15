Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Unfall in Linienbus

Kamp-Lintfort (ots)

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall an einem Linienbus, bei dem eine 87- jährige Frau als Mitfahrerin verletzt wurde.

Am Freitagvormittag gegen 08:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Linienbusfahrer der Linie SB30 von der Walkenriedstraße zum neuen Rathaus.

An der Haltestelle Neues Rathaus verließ eine 87-jährige Frau aus Kamp-Lintfort den Linienbus.

Die Türen des Linienbusses verschlossen sich vorzeitig, weswegen ein Bein der 87- Jährigen in der hinteren Bustür eingeklemmt wurde. Die 87- Jährige erlitt hierbei Verletzungen, die im weiteren Verlauf in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und bittet diese sich bei der Polizeiwache in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.

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